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Güncel

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in Sirte'nin güneyindeki hedeflerine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA19 Mayıs 2020 Salı 11:14 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 11:14
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Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan Sirte'nin güneyindeki Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kununu, Hafter milislerinden 5 kişinin öldüğü ya da yaralandığını ifade etti.

Libya ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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