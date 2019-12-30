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Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu

Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili tezkere Meclis'e sunuldu

30.12.2019  16:54 - Güncelleme: 30.12.2019  17:01

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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