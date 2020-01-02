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Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkere 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla Meclis'ten geçti.

02.01.2020  17:38 - Güncelleme: 02.01.2020  17:39

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