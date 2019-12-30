AK Parti’nin TBMM’den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak’ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM’nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak’ta TBMM’nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İYİ Parti Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.
(Tezkerenin ne zaman Meclis'e verilecek?) Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla tezkerenin Meclis'e gideceğini Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik." ifadelerini kullandı.