İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6613
  • ALTIN
    289.151
  • BIST100
    114858
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: (Libya Tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderilecek
Güncel

Bakan Çavuşoğlu: (Libya Tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik' dedi.

30.12.2019  15:27 - Güncelleme: 30.12.2019  15:35
AK Parti’nin TBMM’den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak’ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM’nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak’ta TBMM’nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İYİ Parti Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.


(Tezkerenin ne zaman Meclis'e verilecek?) Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla tezkerenin Meclis'e gideceğini Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik." ifadelerini kullandı.

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.