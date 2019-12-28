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TBMM, Libya Tezkeresi için olağanüstü toplanacak

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine iletilen bilgi metninde, Libya'ya asker gönderilmesinin yer aldığı tezkerenin Meclis'e sunulabileceği bildirildi.

DHA28.12.2019  09:47 - Güncelleme: 28.12.2019  09:59
AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği aktarıldı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
 
"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul´da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."

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