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Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti

Libya, Ukrayna'dan 1200 vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

AA11 Mart 2022 Cuma 04:04 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 04:04
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Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada, tahliyeler konusunda Ukrayna'daki Libya Büyükelçiliği ile tam koordinasyon içerisinde çalışıldığı belirtildi.

Bakanlığın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ilk tahliyede 529, ikincide 341 ve üçüncüde 79 olmak üzere toplamda 949 vatandaşın tahliye edildiği ifade edilen açıklamasında, Odessa ve Harkiv'den de 251 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Açıklamada, tahliyelerin Ukrayna'nın sınır ülkeleri Polonya, Slovakya ve Romanya üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

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