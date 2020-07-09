Star.com.tr 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:04 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:04

Ortadoğu enerji ve politik analisti Khaled Fouad ve Uluslararası Kriz Grubu'nun Libya danışmanlık analisti Claudia Gazzini, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler hakkında Middle East Eye sitesine açıklamada bulundular.

Mısır hükümetinin siyasi önceliklerinin ulusal çıkarlarına göre değil, Sisi'yi iktidara getiren 2013 darbesinin ardından kurulan Suudi Arabistan-BAE ile bölgesel ittifaklar tarafından belirlendiğine dikkat çeken Fouad, "Sisi, darbe sonrası kendisine meşruiyet kazandıracak bölgesel ve uluslararası ittifaklar kurmaya çalıştı." dedi.



Libya'da konumunu güçlendiren Türkiye'nin Mısır çıkarlarını tehdit ettiğini belirten Gazzini, Mısır'ın Türkiye ile müzakere yoluna girmesi durumunda Akdeniz'deki kilometrekaresi açısından daha fazlasını elde edeceğini söyledi.

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