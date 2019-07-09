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Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da

Libya'da Halife Hafter güçleri tarafından alıkonulan, daha sonra serbest bırakılan 6 Türk vatandaşı gemici ülkeye döndü.

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Gemiciler Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Necmettin Demirhan, Eren Çakır ve Birol Kutlu, Libya'nın başkenti Trablus'tan uçakla İstanbul'a geldi.

Gemicileri İstanbul Havalimanı'nda aileleri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer karşıladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Onur Çakır, "İnternetim kısıtlıydı, mümkün olduğunca kendileriyle, ailemle iletişim kurdum. Sürekli iyi olduğumu söyledim. Zaten iyiydik. Başımızdan birçok olaylar geçti, o olayları yansıtmamaya çalıştım." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz, Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu. Kübra Aktaş'ın yardımlarıyla sağ salim buralara geldik." ifadesini kullanan Çakır, arkadaşlarının, ağabeylerinin kendisine destek olduğunu söyledi.

Anne Huriye Çakır da oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eyüp Eryılmaz ise bir hafta bekledikten sonra pazartesi günü Trablus'a getirildiklerini, buradan İstanbul'a geldiklerini anlattı.

Eryılmaz, "Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Sayın Libya Büyükelçimize Allah bin kere razı olsun. İlgilendiler. Libya'daki patronumuz Samir Bey de çok koşturdu, bizimle ilgilendi. Allah hepsinden razı olsun. Vatanımız gibisi yok." dedi.

Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı gemici, 1 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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