11.01.2020 14:07 - Güncelleme: 11.01.2020 14:49

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes çağrısıyla ilgili, "Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir." dedi.

Çavuşoğlu, "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek" diye konuştu.

"İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur"

Çavuşoğlu, "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur." dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL YENİDEN ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Libya'da meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı savaşan Halife Hafter güçlerinin kaybettiği Giryan şehrindeki cephanelikte ele geçirilen ABD füzelerinin ilk olarak BAE'ye değil Fransa'ya satıldığı ortaya çıkmıştı.

Füzelerin 2010 yılında Fransa'ya satıldığı ve askeri envanterinde yer aldığı belirlendi. Fransız yetkililer 'depolara koymuştuk ve hasarlılardı' dediyse de füzelerin bulunduğu sırada kutularından yeni çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.