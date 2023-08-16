İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0608
  • EURO
    29,5462
  • ALTIN
    1656.3
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Libya'da çatışma: 55 ölü

Libya'da ateşkes öncesi yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği duyuruldu.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:52 - Güncelleme:
Libya'da çatışma: 55 ölü
ABONE OL

Devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezi, Trablus'ta geçen Pazartesi başlayan ve iki gün süren çatışmalarda hayatını yitirenler ve yaralıların sayısını güncelledi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda toplamda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 146 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aynı merkez tarafından dün yapılan açıklamada ölü sayısı 27, yaralı sayısı ise 106 olarak belirtilmişti.

Can kayıplarının sivil mi yoksa çatışan güçlerden mi olduğuna ilişkin henüz bir paylaşım yapılmadı.

- Dün ateşkes sağlanmıştı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin Ayn Zara bölgesi ve güneyinde geçen pazartesi günü çatışmalar yaşanmıştı.

İki gün süren çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti dün Mahmud Hamza'nın teslim edilmesinin ardından ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.