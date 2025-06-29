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Libya'da görev yapıyordu! Şehit pilot Maden, son yolculuğuna uğurlandı

Libya'da görev yapan ve kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

AA29 Haziran 2025 Pazar 15:36 - Güncelleme:
Libya'da görev yapıyordu! Şehit pilot Maden, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Maden'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze aracıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile protokol üyeleri, aileye taziye dileklerini iletti.

Burada dua edilerek helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından top arabasıyla bir süre taşınan şehidin naaşı, cenaze aracına alındı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Maden'in cenaze törenine ailesi ve yakınları, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, şehidin meslektaşları, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in naaşı Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün, kalp krizi geçirip hastaneye sevk edilen, Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in 27 Haziran Cuma günü şehit olduğunu bildirmişti.

  • Hava Pilot Albay
  • Şehit
  • İzmir cenaze

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