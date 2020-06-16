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Libya'da Hafter milislerinin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar 39 can aldı

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin kaçmadan önce yerleştirdiğiatlayıcılar ve mayınlar haziran ayının başından bu yana 39 kişinin hayatına mal oldu.

AA16 Haziran 2020 Salı 16:57 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:00
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Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Temizleme Merkezi tarafından yapılan basın açıklamasında, Hafter milislerinin özellikle başkent Trablus’un güney semtlerine tuzakladığı patlayıcılar ve mayınların infilak etmesinden 110 kişinin etkilendiği kaydedildi.

Bugüne kadar 39 kişinin hayatını kaybettiği 71 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu aktarıldı.

Hafter milislerinin çıktıkları bölgelerin temizlenmesi hedefiyle Türk Silahlı Kuvvetleri de devreye girdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 13 Haziran’da yapılan açıklamada, "TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı." ifadelerine yer verilmişti.

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