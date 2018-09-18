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Libya'da süren çatışmalar sebebiyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta rakip taraflar arasında gece boyunca süren çatışmalar, elektrik ana dağıtım merkezlerinde büyük hasara yol açtı. Ülkenin güney ve batısında elektrikler kesildi.

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Trablus'taki çatışmalara yaklaşık iki hafta önce son veren ateşkes  uzun sürmedi. Başkentteki Mitiga Havalimanı yolu üzerinde dün gece boyunca devam  eden çatışmalar, başkentteki ana elektrik dağıtım santrallerini vurdu.
 
Libya Ulusal Elektrik Şirketi bugünkü yazılı açıklamasında, çatışmalar  nedeniyle elektrik dağıtımının Trablus'tan (Tunus yakınındaki) Ras Cedir Sınır  Kapısı'na, batı dağlarından güney bölgelerine kadar durduğunu duyurdu.
 
Öte yandan, Trablus'taki AA muhabiri dün gece boyunca başkentin güney  bölgelerinden ve havalimanı yakınlarından ağır silahlarla çatışma seslerinin  geldiğini bildirdi.
 
Uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)  Başkanlık Konseyinin başkentte güvenlik için kullandığı milis güçlerinin, merkezi  yönetimin emirleri dışında hareket etmesi şiddet olaylarının tırmanmasına neden  olmuştu.
 
Mitiga Havalimanı söz konusu gerginliğin ardından geçen hafta roket  saldırısına uğramış bu nedenle uçuşlar Misrata Havalimanına yönlendirilmişti.
 
UMH geçen haftadan itibaren başkentte güvenliği sağlama çalışmaları  kapsamında, milislerin gücünü azaltacak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, UMH  dün başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, "Özel Caydırıcı Güç"  adlı milis gücünden alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.
 
Libya makamları ayrıca havalimanının gelecek günlerde yeniden hizmete  sunulacağını bildirdi.
 
TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR
 
Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle  UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne  oldu.
 
Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı,  başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer  tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere  Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.
 
UMH ise Terhune Yedinci Tugayını geçen nisan ayında feshettiğini ve  kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.
 
Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda  ateşkes sağlanmış, hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin  yaralandığını duyurmuştu.
 
Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri  duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.
 
Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle  uçuşlar durdurulmuşt

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