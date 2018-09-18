Libya'da süren çatışmalar sebebiyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Trablus'taki çatışmalara yaklaşık iki hafta önce son veren ateşkes uzun sürmedi. Başkentteki Mitiga Havalimanı yolu üzerinde dün gece boyunca devam eden çatışmalar, başkentteki ana elektrik dağıtım santrallerini vurdu.

Libya Ulusal Elektrik Şirketi bugünkü yazılı açıklamasında, çatışmalar nedeniyle elektrik dağıtımının Trablus'tan (Tunus yakınındaki) Ras Cedir Sınır Kapısı'na, batı dağlarından güney bölgelerine kadar durduğunu duyurdu.

Öte yandan, Trablus'taki AA muhabiri dün gece boyunca başkentin güney bölgelerinden ve havalimanı yakınlarından ağır silahlarla çatışma seslerinin geldiğini bildirdi.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin başkentte güvenlik için kullandığı milis güçlerinin, merkezi yönetimin emirleri dışında hareket etmesi şiddet olaylarının tırmanmasına neden olmuştu.

Mitiga Havalimanı söz konusu gerginliğin ardından geçen hafta roket saldırısına uğramış bu nedenle uçuşlar Misrata Havalimanına yönlendirilmişti.

UMH geçen haftadan itibaren başkentte güvenliği sağlama çalışmaları kapsamında, milislerin gücünü azaltacak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, UMH dün başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, "Özel Caydırıcı Güç" adlı milis gücünden alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.

Libya makamları ayrıca havalimanının gelecek günlerde yeniden hizmete sunulacağını bildirdi.

TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayını geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurulmuşt