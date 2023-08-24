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''Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı'' iddiasına Bakanlıktan cevap

Milli Savunma Bakanlığı, 'Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı' iddialarını yalanladı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
''Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı'' iddiasına Bakanlıktan cevap
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Geçtiğimiz günlerde, Libya medyasında çıkan bir haberde, Ankara'nın Homs Limanı'nı 99 yıllığına kiraladığı iddia edilmiş ancak söz konusu haber Trablus'taki hükümet tarafından yalanlanmıştı.

Söz konusu iddiayla alakalı Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi:

"Libya makamları tarafından 05 Ağustos 2023'te Homs Askera Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine, bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar yaratmak maksadıyla Homs Askeri Deniz Limanı'nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Ayrıca, Türkiye-Libya arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir. Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. Limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, 'Limanın ülkemize tahsis edileceği' yönünde asılsız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir."

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