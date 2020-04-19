Libya'daki hükümet güçlerinden ''BAE'ye ait İHA düşürdük'' açıklaması

AA 19 Nisan 2020 Pazar 13:07 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 13:07

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

UMH'ye bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, BAE'ye ait Çin yapımı Wing Loong tipi bir İHA düşürdüklerini belirtti.

Kununu, İHA'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine destek için Misrata kentinin güneyindeki Ebu Gureyn bölgesindeki hedeflere saldırı düzenlediğini ifade etti.

UMH güçleri, BAE'yi, Hafter milislerine Çin yapımı İHA'lar vermekle suçluyor.

Libya'da hükümet güçleri, Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için dün sabah operasyon başlatmıştı.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentini Haziran 2019'da kaybetmelerinin ardından Terhune, yeni toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.