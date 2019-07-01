Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşları kurtarıldı
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı kurtarıldı
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı kurtarıldı
Ayrıntılar geliyor...
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı kurtarıldı
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.