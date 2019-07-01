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Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşları kurtarıldı

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı kurtarıldı

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Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı kurtarıldı

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