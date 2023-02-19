Libya'dan Türkiye'ye 15 ton yardım

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanından gönderilen yardımlarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Libyalı vatandaşların başlattığı bağış ve destek çalışmaları kapsamında deprem bölgesine üçüncü uçağın sevk edildiğini aktaran Yılmaz, bugünkü uçakta Libya Savunma Bakanlığı tarafından geçen defa gönderilenlere ilaveten, sağlık malzemeleri ile jeneratörlerin yanı sıra, vatandaşlarca toplanan battaniye ve çadırdan oluşan 15 ton civarında malzemenin bulunduğunu belirtti.

Sevkiyatın koordinasyonunu Bakanlık yetkilisi ile birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Uçaklarla gönderilen yardım malzemelerinin yanı sıra, geçen perşembe günü Misrata kentinde Libyalı kardeşlerimiz tarafından toplanan 90 tondan fazla yardım malzemesinin ülkemize sevkiyatını da gemi ile gerçekleştirdik." dedi.

Büyükelçi Yılmaz, yapılan yardımlar, yakın dayanışma, iş birliği ve sağladıkları destekten dolayı Libyalılara teşekkür etti.

- Libya'dan ikisi Suriye'ye olmak üzere 5 uçak, yardım malzemesi

Libya Savunma Bakanlığı Ofis Müdürü Tuğgeneral Cibril Şitivi ise Libya'dan ikisi Suriyeli depremzedeler için olmak üzere, toplamda 5 uçak yardım malzemesinin deprem bölgelerine gönderildiğini kaydetti.

Şitivi, "Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin talimatları doğrultusunda dost ülke Türkiye'deki depremzede kardeşlerimize yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Bu kardeş ve dost ülkelerin birbirine karşı görevlerindendir. Libya bu şekilde deprem nedeniyle zor durumda kalan insanlar ile dayanışmasını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

- Libya'nın Türkiye'ye yardımları

Depremlerin ardından Türkiye'ye 96 arama kurtarma ve sağlık personeli ile 25 kişilik Kızılay ekibi gönderen Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 50 milyon dolar nakdi yardım yapacağını da duyurmuştu.



Trablus yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle son gönderilen 15 tonla birlikte, şimdiye kadar deprem bölgesine toplam 262 ton tıbbi ve insani yardım malzemesi göndermiş oldu.