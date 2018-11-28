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Lice kırsalındaki 11 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki 11 köy ve mezrada, 26 Kasım günü saat 06.00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu gece saat 23.59'da sona erdi.

  • DHA
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Lice ilçesine bağlı 4 köy ve 7 mezra olmak üzere 11 yerleşim merkezini kapsayan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla konulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtilen Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
"İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde  Lice ilçesine bağlı olan; Bayırlı, Baharlar, Yaprakköy ve Yünlüce köyleri ile Konuklu, Yeşilburç, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey ve Kumumirza mezralarında 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 27 Kasım 2018 Salı günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."
 

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