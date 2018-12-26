Lice’de 2 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı; Birlik, Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezralarında 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 18.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.