Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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