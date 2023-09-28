İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4233
  • EURO
    28,9242
  • ALTIN
    1653.81
  • BIST100
    8249.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Lice'de uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Lice'de uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Ziyaret ve Bağlan mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ton 175 kilogram toz, 144 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

  • esrar ele geçirildi
  • Hint keneviri operasyonu
  • Diyarbakır Lice operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.