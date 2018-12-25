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Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle önceki gün 7 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah itibariyle kaldırıldı.

  • DHA
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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezralarında, 23 Aralık Pazar günü başlatılan yasak kararının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. 

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