Liderlerinden eylem için talimat bekleyen El Kaide üyesi terörist Tekirdağ'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda terör örgütü El Kaide içerisinde uzun yıllar faaliyette bulunduktan sonra Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen 'Abdulhafız Şamseddin' kod adlı S.K.'yi takibe aldı. Çorlu ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edilen terörist, şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan El Kaide üyesi S.K., ifadesinde terör örgütü içerisinde uzun zaman bulunarak faaliyet gösterdiğini ve bir çatışma sırasında yaralandığını, tedavisinin ardından Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını itiraf etti. S.K., önceki yıllarda terör örgütü adına Suriye'nin Humus ve İdlib kentinde faaliyette bulunduğunu, sözde üst düzey komutanlarından talimat gelmesi durumunda Türkiye'de eylem için hazır beklediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan S.K,. tutuklanarak cezaevine gönderildi.