Lifebox ile sevgi dolu anlar 14 Şubat’ta çerçeveleniyor

Lifebox’ta saklanan anılar Sevgililer Günü’ne özel mandallı çerçeveye dönüşüyor. lifebox, en sevilen, güzel anıları hızlı ve kolayca bastırıp çerçevesiyle teslim ediliyor. 14 Şubat’a kadar devam edecek kampanyada, kargo ücretsiz.

Özellikleriyle dünya standartlarında hizmet sunan lifebox, 14 Şubat için kullanıcılarına sürprizli bir hediye seçeneği sunuyor. lifebox kullanıcıları, uygulamaya girip anıları arasından seçecekleri fotoğrafları bastırıp sevdikleri için özel mandallı çerçevesiyle duvarlarına asabilecek ya da masalarının baş köşesine koyabilecek. Kullanıcılar lifebox’a girip istediği fotoğrafı seçtikten sonra Print’e tıklayıp, hızlı ve kolay sipariş verilebiliyor, siparişler iki gün içinde kargolanıyor. Sevgililer Günü’ne özel mandallı çerçeve 50 TL yerine 37.50 TL ve kargo ücretsiz. Kampanya için son gün 14 Şubat.

Fotoğraf seçmek çok kolay

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diyen Turkcell’in, yüzde yüz yerli, kişisel bulut depolama servisi lifebox, fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlıyor. Tüm operatör kullanıcılarına açık olan lifebox’ın yüz ve obje tanıma özellikleri sayesinde milyonlarca anı arasından istenilen fotoğrafı bulmak da çok kolay. Lifebox’ın özelliği sayesinde kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için fotoğraftaki kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyorlar.

Yer aç özelliği ile lifebox’a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor. lifebox’ın şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor. Akıllı telefonlar, tablet ve PC’lerin yanı sıra Apple TV ve TV+ uygulaması ile tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor.