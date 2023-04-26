Evladını terör örgütünün pençesinden kurtarabilmek için HDP Genel Merkezi önünde evlat nöbeti tutan 57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan HDP'li grup tarafından darbedildi.

HAKARET EDİP SALDIRDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; 20 yaşındaki evladının 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından kaçırılması sebebiyle evlat nöbetinde bulunan acılı babaya HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran terör destekçisi saldırganlar, o anları görüntüleyen gazetecileri de engellemeye çalıştı.

"BİZİ SEN Mİ ŞİKAYET ETTİN DİYEREK HAKARET ETTİLER"

Celil Begdaş, HDP'lilerin saldırısından polisin müdahalesiyle kurtulabildiğini söyledi. Dün gerçekleştirilen Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar arasında oğlunu dağa gönderenlerin de bulunduğunu iddia eden baba Celil Begdaş, "HDP'liler Ofis Sanat Sokağı'nda operasyonla ilgili açıklama yapıyordu. Bende yakınlardaydım. Bu sırada içlerinden biri bana 'Bizi sen mi şikayet ettin' diyerek hakaret etti." dedi.

"15-20 KİŞİ BENİ DARP ETMEYE BAŞLADI"

HDP'li grubun üzerine yürüdüğünü ifade eden Begdaş, "Kendimi korumak isterken 15-20 kişi beni darp etmeye başladı. Olay yerinde polislerin müdahalesiyle kurtuldum. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere de saldırdılar" şeklinde konuştu

OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞTI

Celil Begdaş, geçtiğimiz senel HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunun montu ve kimliğinin HDP binasından çıktığını belirten baba Bedgaş, "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var." diye konuşmuştu.