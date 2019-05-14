Burada açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, okçuluk sporunun tabana yayılmasını arzu ettiklerini söyledi. Okçuluğa çok ciddi bir rağbet olduğunu dile getiren Erdoğan, “Okçuluğa merakı olan, okçuluk yapmak isteyen, ok atmak isteyen çocuklarımızı bizim bir şekilde ok ve yayla buluşturmamız gerekiyor. Onun için bu tür geniş katılımlı etkinlikler çok önemli. Türkiye’de lisanslı okçu sayısı milyonu aşacak, buna şahit olacağız. Bütün katılımcılara, okullara, okullardaki antrenör hocalarımıza ve okullar bünyesinde kurulan spor kulüplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.