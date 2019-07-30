LGS tercihleri 12 Temmuz’da sona erdi. Tercih döneminin sona ermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler lise kayıtları hakkında araştırma yapmaya başladılar. LGS’den istediği sonucu elde edemeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile evlerine yakın okullara yerleştirilecekler. LGS yerleştirme sonuçları ile 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Lise kayıt için gerekli belgeler nelerdir? 2019 lise kayıt dönemi ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları da merak ediliyor. Lise kayıt işlemi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

2019 LİSE KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.Nakil tarihleri ise şu şekilde:

-Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.

-İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.

-Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

-Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.

-Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.

-Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için girdikleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. TEOG sınavının kaldırılmasının ardından 2018 yılında ilk defa uygulanan LGS ile birlikte ayrıca öğrenciler adrese dayalı kayıt sistemi ile tercihler de yapabilecek.