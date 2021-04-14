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Lise öğrencileri engelli bireyler için salıncak tasarladı

Sinop'ta Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince üretilen engelli salıncaklar, kentin farklı noktalarına yerleştirilerek engelli bireylerin hizmetine sunuldu. Okul yönetiminden yapılan açıklamada, proje kapsamında değişik alanlarda yardımlaşma çalışmalarının ilerleyen süreçte devam edeceği kaydedildi.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:04
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Okul yönetimi tarafından hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" Projesi kapsamında okul öğrencilerince farklı yardım etkinlikleri düzenleniyor.

Proje çerçevesinde "paylaşmak güzeldir" temasıyla engelli bireylere yönelik çalışma yapan öğrenciler, okul atölyesinde engelli salıncakları üretti.

Yaklaşık bir aylık sürede tamamlanan salıncaklar daha sonra Sinop Belediyesi ekiplerince kentin farklı noktalarına yerleştirilerek engelli bireylerin kullanımına sunuldu.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, proje kapsamında değişik alanlarda yardımlaşma çalışmalarının ilerleyen süreçte devam edeceği kaydedildi.

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