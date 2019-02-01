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Lisede çalışan kadın hizmetli, eniştesini okul bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki lisede hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), iddiaya göre bir süredir kendisini taciz ettiği iddia edilen eniştesi Erdal Demirsoy'u (55), okul bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

  • DHA
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Olay, saat 16.30 sıralarında Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Lisede 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçe kısmında, ablasının eşi olan eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirsoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OKULA GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK TÜFEĞİ YANINDA GETİRMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şengül G.'yi okulun yakınlarında, olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte gözaltına aldı. Şengül G.'nin ilk ifadesinde eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

'SON ZAMANLARDA BİRAZ SESSİZLEŞMİŞ, DALGINLAŞMIŞTI'

Lisede görevli bir diğer hizmetli Gülnur Eren ise olayı öğrendiğinde şoke olduğunu belirterek, "Beraber çalışıyorduk, çok iyi bir arkadaşımdı. Böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmezdim. Kimseyle bir sorunu olmayan çok iyi bir insandı. Son zamanlarda biraz sessizleşmiş, dalgınlaşmıştı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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