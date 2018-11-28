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Lisede silahlı kavga: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Kastamonu'da iki lise öğrencisi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı.

  • DHA
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Olay, Kastamonu Saraçlar Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.T. ile son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cihan Haylaz tartışmaya başladı. Tartışma sonrası belindeki ruhsatsız silahı çıkaran R.T., Cihan Haylaz´a 4 el ateş etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cihan Haylaz kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
 
Olay sonrası kaçan şüpheli R.T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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