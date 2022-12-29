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Lisede tepki çeken olay! Dövdüler, zorla oynattılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı. Olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
Lisede tepki çeken olay! Dövdüler, zorla oynattılar
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği görüntüler sonrası, kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darp edildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, olayın kolluk kuvvetlerine bildirildiğini, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığının soruşturma ve inceleme başlattığını belirterek, konuyu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan darp olayına karıştıkları gerekçesiyle 4 öğrencinin emniyette ifadesine başvuruldu.

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