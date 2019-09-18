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Liselerde akademik eğitim dönemi başladı

Liselerde coğrafya, tarih, kimya gibi derslere akademisyenlerin girebileceğinin açıklaması üzerine bazı okullarda uygulama yeni eğitim öğretim yılı itibarı ile başladı. Erzurum’da akademisyenle işlenen ilk ders coğrafya oldu. 

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Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliği sonrası Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi coğrafya derslerine Doç. Dr. Günay Kaya, tarih derslerine Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi kimya derslerine Prof. Dr. İrfan Kührevioğlu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi biyoloji derslerine Prof. Dr. Ökkeş Arıcı, Sultan Abdülhamid Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL Lisesi teknik resim derslerine Prof. Dr. İshak Kotçioğlu, Erzurum Lisesi tarih derslerine ise Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu’nun girmesine karar verildi.  

İLK DERS COĞRAFYA 

Uygulama kapsamında ilk ders coğrafya oldu ve derse Doç. Dr. Kaya girdi. İlk derse katılan Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilere yeni hocalarını tanıttı ve çalışmanın amacıyla ilgili bilgi verdi. Kaygusuz, “Bu kapsamda birçok okulumuzda profesörlerimiz, doçentlerimiz derse girecek. Sayın Bakanımızın da her zaman belirttiği gibi ‘Eğitim ben yaptım oldu diyerek yapılacak bir iş değildir. 

Eğitim bütün toplum için bir ödev. Bu bir ülke ödevi’ Biz de Erzurum’da eğitim-öğretimi tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Bugün bu sınıfta değerli hocamızla birlikte bu iş birliğini somutlaştıracak ilk adımı atıyoruz” dedi.  

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