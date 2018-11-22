Liselere giriş sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı MEB tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin ikinci örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi.