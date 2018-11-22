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Liselere giriş sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin ikinci örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla
düzenlenecek merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.
 
Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin
her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi.
 
Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
 
MEB, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

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