Liseli Ahmet cinayeti davasında karar

Atakan Şen/STAR 27.12.2019 11:41 - Güncelleme: 27.12.2019 11:41





Karşıyaka’daki Atakent Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Ahmet Coşkun (15), geçen 12 Şubat 2017'de, dedesinin Menemen ilçesindeki Esatpaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Dedesinin evinden kendi evlerinde unuttuğu USB belleği almaya gideceğini söyleyerek ayrılan Coşkun’dan, bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Coşkun’un yürüdüğü güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda Ahmet Coşkun’un cep telefonunun IMEI numarasından, Manisa’nın Yunusemre İlçesi Recepli Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeden sinyal alındı. Harekete geçen ekipler, Ahmet Coşkun’un cesedini bir su kuyusunda buldu. Yapılan otopside, başına sopayla vurulduktan sonra kendinden geçen Ahmet Coşkun’un, su kuyusuna henüz hayattayken atıldığı ve kafatasında çatlak, beyninde de kanama oluştuğu ortaya çıktı.





Anneye beraat, üvey babaya ağırlaştırılmış müebbet

Lise öğrencisi Ahmet Coşkun’un cesedinin ayağına taş bağlanmış halde kuyuda bulunmasının ardından annesi Elif M., bir yurtta çalışan üvey babası Müştak M. ve aynı yurtta aşçılık yapan Müştak M.’nin arkadaşı Yunus K. gözaltına alındı. Müştak M., poliste verdiği ifadesinde, eşi Elif M.’nin oğluna olan düşkünlüğü nedeniyle, üvey oğlunu öldürmeye karar verdiğini itiraf etti. Şüpheliler daha sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında hazırladığı iddianamede, üvey baba Müştak M.'ye kendisini savunamayacak bir çocuğu öldürme suçundan 'ağarlaştırılmış müebbet' hapis cezası, anne Elif M.'ye, alt soydan birini öldürmeye azmettirme suçlamasıyla 'Ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası, Yunus K.'ya ise 'suça iştirak ve yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme başlamadan, sanıklardan Elif M. ve Yunus K., tahliye oldu. Dava, Manisa 1. ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü avukatları da müdahil oldu. Davada tek tutuklu sanık üvey baba Müştak M., üvey oğlu Ahmet'i öldürmediğini ileri sürdü. Manisa 1. ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan anne Elif M. ile Yunus K.'nın beraatlerine karar verirken, Müştak M.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.





Bakanlı avukatları beraatlar için itiraz etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü avukatları, 2 sanığın beraati nedeniyle bir üst mahkemeye temyize gitti. Bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu onaylayıp, aynı cezayı verdi. Dosya yüne temyiz edilip Yargıtay'a giderken, Yargıtay'ın vereceği kararla ceza kesinleşmiş olacak.