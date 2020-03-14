İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Liseliler farkındalık için sokağa çıktı: Ellerinizi Yıkayın
Güncel

Liseliler farkındalık için sokağa çıktı: Ellerinizi Yıkayın

Kayseri'de, lise öğrencileri Mustafa Armağan (17) ve Erdinç Ün (17), kent merkezinde eldiven ve maske takarak 'Ellerinizi yıkayın' yazılı dövizle, koronavirüse karşı el hijyeninin önemine dikkat çekti.

DHA14 Mart 2020 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:46
ABONE OL

Keykubat İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mustafa Armağan ve Erdinç Ün, koronavirüse karşı el yıkamanın önemine dikkat çekmek için 'Ellerinizi yıkayın' yazılı döviz ile sokağa çıktı. Tıbbi eldiven ve maske takıp, sağlık personeli elbisesi giyen gençler, kentin en işlek caddelerinde gezerek, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Erdinç Ün, koronavirüse karşı el yıkamanın önemini bildikleri için böyle bir şey yapmak istediklerini söyledi. Ün, "Bizi görenler tebrik ediyor. Ellerini yıkayanlar, fotoğraflarımızı çekip, yakınlarına atanlar hatta görüntülü arayarak yurt dışında ki akrabalarına bizi tanıtanlar oluyor. Ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini soranlar oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Hoşumuza gidiyor" dedi.

Mustafa Armağan ise, sokakta insanları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İnsanlar bizi gördüklerinde hemen bir çeşme başına giderek ellerini yıkıyor, yanlarında dezenfektan olanlar ellerini dezenfekte ediyor, ıslak mendille nemlendirenler oluyor. Bunlar da bizi daha da motive ediyor. Halkımıza bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. İnsanlar genel olarak çok güzel tepkiler veriyor. Görüntülü konuşanlar, karşı tarafa da bu mesajı vermemizi istiyorlar. Koronavirüsten korkmuyoruz, biz fırsatçılardan korkuyoruz" diye konuştu.

Adıyaman'da kaybolan engelli kişinin aranmasına devam ediliyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak
Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik
Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.