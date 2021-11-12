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Liseliler seri üretim kapasitesini artırdı: Kamu kurumlarının maske ihtiyacını karşılıyor

Adıyaman Dumlupınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bünyesine kattığı otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı. Öğrencilerden Leyla Yağmur Aydın okulda maske üreterek kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

AA12 Kasım 2021 Cuma 12:43 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 12:43
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla alınan makineyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine katkıda bulunuluyor.

Günde yaklaşık 50 bin adet üretilen maskeler, kentte kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılıyor.

Okul Müdürü Sefer Bulgu, AA muhabirine, atölyelerinde otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim yaptıklarını söyledi.

Okulda daha önce yarı otomatik makineyle çalıştıklarını aktaran Bulgu, "Daha önce 1500-2000 civarında maske üretiyorduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan yeni makineyle şimdi günde 30-50 bin arasında maske üretimi yapmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Leyla Yağmur Aydın da okulda maske üreterek kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

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