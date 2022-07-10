Liseliler ürettiği ekmekler, sofralarla buluşuyor

"Konaklama seyahat" ve "yiyecek-içecek hizmetleri" alanlarında yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıl, günlük 15-20 bin roll (küçük boyutlu) ekmek üretim kapasiteli fırın kuruldu.

Hamurun yoğrulmasından ekmek haline getirilmesine kadar her aşamada görev alan öğrenciler işin inceliklerini ustalarından öğreniyor.

Ramazan ayında öğrencilerin pide üretip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı fırında, şimdilik yatılı öğrencilerin yanı sıra okulun uygulama oteline ekmek çıkarılıyor.

Okulların kapalı olduğu dönemde de öğrencilerin katılımıyla fırında üretim yapılıyor.



Okul Müdürü Celal Gülcan, AA muhabirine, mesleki eğitim anlamında uygulama oteli ve birçok üretim alanları olan lisede geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının planladığı proje kapsamında fırın kurduklarını söyledi.

Fırının ekmek üretme kapasitesinin çok yüksek olduğunu aktaran Gülcan, şöyle dedi:

"Günlük 15 bin ile 20 bin arasında roll ekmek üretme kapasitemiz var. Normal ekmek üretmek istersek 15 bin civarı üretebiliyoruz. Bunları öğrencilerimizle üretiyoruz. Şu anda da staj yapan öğrencilerimiz var. Okul döneminde normal derslerini burada yapan öğrencilerimiz oluyor. Bu mesleği öğrenmek, meslekte kendilerini yetiştirmek hatta ileride girişimci, çevreci bir üretici olmaları, fırıncılık sektörüne eleman yetiştirmek açısından burada usta öğreticilerimizin, öğretmenlerimizin nezaretinde eğitim alıyorlar."

- "PİYASAYLA REKABET GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK"

Celal Gülcan, yakın zamanda bu ekmekleri İzmir'in muhtelif yerlerinde büfelerden vatandaşlara da ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yakında bu ürettiklerimizle öncelikle yatılı okullarımıza olmak üzere kamu kurumlarına ekmeklerimizi götüreceğiz. Okulumuzda zaten yatılı öğrencilerimiz var, orada ve uygulama otelimizde kullanıyoruz. Bunları diğer kamu kurumlarına da götüreceğiz. Piyasayla rekabet gibi durumumuz yok. Fırıncılık mesleğine, kalifiye, kaliteli, çevreci, verimli üretim yapabilen eleman yetiştirmek, derdimiz bu. Yoksa piyasaya rakip olmak, piyasanın işine engel olmak gibi amacımız hiç olmadı. Bu anlamda çocuklarımız gönüllü olarak burada işlerini severek yapıyor. Mesleki eğitim merkezinden de öğrencilerimiz burada görev almaya başladı. Tüm eğitimlerini burada verebilecek şekilde buraya derse getiriyoruz. Burada çalışıp para da kazanıyorlar."

Gelecek yıl daha çok öğrenciyi buraya almayı düşündüklerini vurgulayan Gülcan, son zamanlarda gıdanın öneminin daha iyi anlaşılmaya başladığını, bu anlamda çok faydalı bir iş yaptıklarını düşündüklerini belirtti.

- ÖĞRENCİLER MEMNUN

Burada stajını yapan 12'nci sınıf öğrencisi Selin Yonca, okula geldiğinde yiyecek-içecek hizmetleri bölümünü hiç düşünmediğini, sonrasında ise bu alana merak duymaya başladığını söyledi.

Fırında ekmek yapmanın inceliklerini en ince ayrıntısına kadar öğrendiklerini dile getiren Yonca, bu anlamda kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Selin Yonca, şunları söyledi:

"Gerçekten benim için güzel bir tecrübe, ustalarımızdan ve öğretmenlerimizden bilgi ediniyoruz. Çok gurur verici bir şey. Mezun olduğumuzda bir meslek sahibi olacak olmamız beni buraya yönlendirdi. Üniversitede de aşçılık düşünüyorum. Buradan mezun olduğumuzda çalışmak istesek bu anlamda yeterince bilgiye sahip olacağız. O yüzden çok mutluyum."