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Lisenin hangarında yarım asırlık traktör filosu

Amasya’da öğrencilerine tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hangarında yarım asırlık traktör filosu bulunuyor.

  • İHA
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1945’li yıllarda Türk-Alman iş birliğiyle kurulan çiftliğin olduğu alanda oluşturulan okula 1970’li yıllarda Almanlar tarafından verildiği öğrenilen 5’i 1967 model çeşitli markalarda toplam 11 emektar traktör uzun yılardır okuldaki öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor.
 
Bereketli arazilerin bulunduğu yöredeki gençlerin eğitimi için oluşturulup bugünkü adıyla Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okulda kendisinin de öğrenim gördüğünü anımsatan Tarım Teknolojileri Laboratuvarı Şefi Mesut Torun, “Tarihi traktörlerimizden 5’i 52 yıllık, 6’sı ise 40 yıllık. 1988 yılında bu tarihi filodan eğitimimizi aldık. Bizzat uygulamalı eğitim gördük” dedi.
 
Filonun benzerinin başka okullarda bulunamayacağını tahmin eden Torun, öğrencilerin tarihi süreç içerisinde tarımsal alanda kullanılan araçlardaki değişimi gözleme imkanı bulup günümüz koşullarıyla mukayese ettiklerini anlattı.
 
Okul Müdürü Yaşar Akça da halen çalışır durumdaki traktörleri korumaya özen gösterdiklerini söyledi.
 

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