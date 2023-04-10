Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce'den CHP'lilere çağrı

Tartışmalara neden olan CHP listesine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den geldi. Muharrem İnce, CHP'ye ve değerlerine geçmişte hakaretler yağdıran isimlerin listelerde en ön saflarda bulunmasına zehir zemberek sözlerle yüklendi. İnce, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ve "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine isyan etti.
CHP'lilere çağrıda bulunan İnce kendi partisinin adaylarıyla karşılaştırma yaparak Memleket Partisi'ne oy istedi.
İnce, sosyal medyadan 'Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf'ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var." paylaşımında bulundu.
İnce ayrıca "Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok' ifadelerini kullandı.
CHP, Sadullah Ergin'i Ankara'dan, Yüksel Taşkın'ı ise İzmir'den aday göstermişti.