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Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce'den CHP'lilere çağrı

14 Mayıs seçimleri için milletvekili listeleri belli olurken CHP'nin DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti kontenjanından listesine eklediği isimler büyük tepki çekti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine tepki göstererek CHP'lileri kendi partisine oy vermeye çağırdı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 07:57 - Güncelleme:
Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce'den CHP'lilere çağrı
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Tartışmalara neden olan CHP listesine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den geldi. Muharrem İnce, CHP'ye ve değerlerine geçmişte hakaretler yağdıran isimlerin listelerde en ön saflarda bulunmasına zehir zemberek sözlerle yüklendi. İnce, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ve "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine isyan etti.

ADAYLARI KARŞILAŞTIRDI MEMLEKET PARTİSİ'NE OY İSTEDİ

CHP'lilere çağrıda bulunan İnce kendi partisinin adaylarıyla karşılaştırma yaparak Memleket Partisi'ne oy istedi.

"KEMALİZM IRKÇILIKTIR" DİYEN BİRİ VAR

İnce, sosyal medyadan 'Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf'ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var." paylaşımında bulundu.

"BAĞRINA TAŞ BASA BASA DEĞİL GÖNÜL RAHATLIĞIYLA..."

İnce ayrıca "Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok' ifadelerini kullandı.

ERGİN ANKARA, TAŞKIN İZMİR ADAYI

CHP, Sadullah Ergin'i Ankara'dan, Yüksel Taşkın'ı ise İzmir'den aday göstermişti.

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