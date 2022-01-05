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Literatüre kayıp tür olarak geçmişti, yeniden ortaya çıktı

1993 yılında keşfedilip kayıt altına alınan ve kayıp tür olarak literatüre geçen Crocus Albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus Kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem), 28 yıl sonra Kayseri'de yeniden gözlemlendi.

IHA5 Ocak 2022 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:34
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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Uğur Kara ve Araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından Yahyalı ilçesinde gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesine gönderildi. Gönderilen fotoğraflarda yer alan bitkilerin 28 yıldır gözlemlenemeyen Crocus albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem) olduğu kurum tarafından bilimsel olarak teyit edildi.

Yabancı araştırmacılar Helmut Kerndorff ve Erich Pasche, Türkiye'nin çiğdem taksonu açısından adeta bir mücevher kutusu olduğu tabirini kullanmışlardı. Nadide çiçeklerin popülasyonunu devamlılığı ve türünün tehditlere karşı güvenliği için gerekli çalışmalar ise Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak.

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