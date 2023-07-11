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Litvanya'da kritik görüşme başladı! Başkan Erdoğan: Yeni bir süreci başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'la NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyi bunun ilk adımı olarak gördüğünü kaydetti.

11 Temmuz 2023 Salı 18:22 - Güncelleme:
Litvanya'da kritik görüşme başladı! Başkan Erdoğan: Yeni bir süreci başlatıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.

BİDEN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

Biden, "Önümüzdeki beş yıl içinde Başkan Erdoğan ile görüşmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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