İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2021 Perşembe / 28 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,699
  • EURO
    10,2926
  • ALTIN
    502.968
  • BIST100
    1390.58
Güncel

Litvanya'dan bir heyet Türkiye'ye geliyor

Litvanya'dan bir heyetin göç yönetimi ve insan ticareti ile mücadeleyi ele almak üzere Türkiye'yi ziyareti değerlendiriliyor.

8 Temmuz 2021 Perşembe 08:46 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:46
ABONE OL

Litvanya'nın Belarus'u sınırlarına göçmen bırakmakla suçlamasının ardından Ankara, önümüzdeki haftalarda göç ve insan ticareti ile mücadele konusunda görüşmek üzere Litvanya'dan bir heyeti ağırlamayı değerlendiriyor.

Türk diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre "Önümüzdeki haftalarda Litvanya'dan bir heyetin göç yönetim ve insan ticaretiyle mücadele alanında görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelmesi değerlendirilmektedir

Litvanya dün Belarus'u göçmenleri uçaklarla getirip Litvanya sınırına bırakmakla suçlarken, göçmenlerin kendi topraklarına girişini engellemek için sınıra bariyer inşa etmeye ve birlik konuşlandırmaya karar verdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus'tan Litvanya'ya geçen göçmenlerin çoğunluğunun Minsk'e Türkiye'den uçakla geldiklerini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.