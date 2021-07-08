Litvanya'dan bir heyet Türkiye'ye geliyor

8 Temmuz 2021 Perşembe 08:46 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:46

Litvanya'nın Belarus'u sınırlarına göçmen bırakmakla suçlamasının ardından Ankara, önümüzdeki haftalarda göç ve insan ticareti ile mücadele konusunda görüşmek üzere Litvanya'dan bir heyeti ağırlamayı değerlendiriyor.

Türk diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre "Önümüzdeki haftalarda Litvanya'dan bir heyetin göç yönetim ve insan ticaretiyle mücadele alanında görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelmesi değerlendirilmektedir

Litvanya dün Belarus'u göçmenleri uçaklarla getirip Litvanya sınırına bırakmakla suçlarken, göçmenlerin kendi topraklarına girişini engellemek için sınıra bariyer inşa etmeye ve birlik konuşlandırmaya karar verdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus'tan Litvanya'ya geçen göçmenlerin çoğunluğunun Minsk'e Türkiye'den uçakla geldiklerini ifade etti.