Liyakat anlayışına bak! İBB'de bir kişiye tam 3 müdürlük!

CHP'li belediyelerdeki liyakatsizliği ve partili kayırmacılığını gözler önüne seren bir skandal daha ortaya çıktı. İBB'de çalışan bir kişiye tam 3 müdürlük verildiği sosyal medyaya yansıdı, büyük tepki çekti.

"İBB'DE BİR KİŞİYE KAÇ MÜDÜRLÜK DÜŞÜYOR?"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, "CHP'li İBB Başkanına soruyorum; Sayın İmamoğlu, İBB'de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?" diyerek duruma tepki gösterdi.

İBB'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinan Gündüz'ün Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu dönemde 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde göreve başladığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunduğu da belirtildi.