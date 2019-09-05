Uzmanlar araştırdı: Canavar ile ilgili gerçekler ortaya çıktı

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Loch Ness Canavarı ile ilgili araştırmanın sonuçları açıklandı

Yeni Zelanda merkezli Otago Üniversitesi'nden Prof. Neil Gemmel öncülüğündeki bir grup, Loch Ness gölü canavarına dair araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.

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New Zeland-Herald gazetesinde yer alan habere göre bilim insanları, analiz için gölün farklı bölgeleri ve farklı derinliklerinde 250 su örneği topladı. Neil Gemell daha önce, gölde yaşayan tüm canlıların kaçınılmaz olarak suda deri parçacıkları, tüy ve idrar gibi DNA fragmanları bıraktıklarını açıklamıştı.

Alınan örnekler bilinen tüm biyolojik türlerin veri tabanıyla karşılaştırıldı.
Prof. Neil Gemell, bir yıl süren araştırmaların sonucuyla ilgili yaptığı açıklamada “DNA sekansının veritabanımızla karşılaştırılması sonucunda hayvanın varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadık. Elimizdeki verilere dayanarak bir plesiosaurusun varlığı fikrinin doğrulanabileceğini sanmıyorum” dedi.
 
Loch Ness canavarının varlığına dair ilk görüş, VI. yüzyılda bir İskoç rahibinin el yazmalarında rastlandı. Nessie adı verilen masif gövdeli ve uzun boyunlu yaratık, dünyada en çok tartışılan fenomenlerden biri oldu. Canavarı gördüklerini iddia eden çok sayıda tanığa rağmen, varlığı belgelenemedi.
 
(Sputnik)

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