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Lokal Enerji iştiraki Orinda Denizcilik'ten dev yatırım

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım'ın önderliğinde Türkiye'nin lider enerji şirketlerinden Lokal Enerji, yılın ilk büyük satın almasını gerçekleştirdi. Şirketin yeni grup iştiraki Orinda Denizcilik A.Ş., 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisi Orinda'yı şirket filosuna kazandırdı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
Lokal Enerji iştiraki Orinda Denizcilik'ten dev yatırım
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Petrol ürünleri alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin lider enerji şirketlerinden Lokal Enerji'nin iştiraki olarak 2023 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Orinda Denizcilik A.Ş.'den dev yatırım. Petrol ürünlerinin üretildiği noktadan nihai tüketiciye ulaştırılana kadar, depolama, taşıma ve dağıtım gibi tüm aşamalarını gerçekleştiren Lokal Enerji'nin büyüme stratejisi kapsamında kurulan şirket, ilk büyük anlaşmasına imza attı. Orinda Denizcilik A.Ş. yetkilileri Orinda isimli LPG gemisini satın alınması konusunda Orinda Shipping Company Pte. Ltd. ile anlaştı. Lokal Enerji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım, şirketin gelecek vizyonu çerçevesinde büyüme hamlelerinin devam edeceğini açıkladı.

ANLAŞMA 15 MART'TA İMZALANDI

Lokal Enerji yapılan anlaşma ile enerjinin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar olan yolculuğunda demiryolu ve karayolunda bulunan güçlü varlığının yanı sıra 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisi ile sektördeki gücüne güç kattı. 15 Mart'ta Londra'da karşılıklı imzaların atılmasının ardından Singapur siciline kayıtlı olan gemi Türk gemi siciline kayıt edildi. Anlaşmanın ardından Türk bayrağı çekilen LPG tanker gemisi Türk denizcilere emanet edildi.

18 YILDA LİDERLER ARASINA GİRDİ

Yatırımlarıyla sektöre hareketlilik getiren Lokal Enerji, daha önce LPG sektöründeki varlığını bir diğer iştiraki, yıllık 600 bin ton ticaret hacmi ve 500 bin ton taşıma kapasitesi ile Türkiye LPG pazarının ilk dört firması arasında yer alan Dolugaz A.Ş. ile sürdürmektedir. Bünyesine kattığı şirketler ve imzaladığı yeni anlaşmalarla adından söz ettirmeyi sürdüren Lokal Enerji, sektöründe lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2005 yılında enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olma hedefiyle temelleri atılan Lokal Enerji, 18 yılda adını Türkiye'nin yanı sıra yakın coğrafyanın önde gelen enerji şirketleri arasına yazdırdı.

  • Lokal Enerji
  • Orinda Denizcilik
  • ekonomi

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