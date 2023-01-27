Londra takımlarının Caicedo savaşı! Temaslar sürüyor...

Arsenal, Chelsea'nin de istediği Brighton forması giyen Moises Caicedo için bastırıyor.

The Atletic'te yer alan habere göre; Arsenal, Caicedo için Brighton'a yaklaşık 70 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Brighton, İngiliz devinin yaptığı bu teklifi geri çevirdi. Daha önce İngiliz ekibinin, Chelsea'den gelen 65 milyon euroluk teklifin de geri çevrildiği belirtilmişti.

Brighton'in oyuncu için beklentisinin en az 85 milyon euro olduğu kaydedildi. Arsenal'in transferi bitirmek adına temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

21 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.