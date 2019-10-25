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Londra’dan ‘trol’ tweetleri atmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirdiği Mehmet Ergen’in sosyal medya hesaplarında skandal paylaşımları ortaya çıktı.

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Gezi olaylarına ve terör örgütü uzantısı gibi davrananlara destek mesajları atan Ergen için ‘trol’ değerlendirmesi yapıldı. 

Göreve gelmesinin ardından uzun tatilleri ve işçi kıyımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen CHP’li İmamoğlu, sanat kurumlarındaki yapılanmasını da sürdürüyor. İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı’na Hülya Muratlı’nın gelmesinin ardından, muhafazakar yazarların oyunları Şehir Tiyatroları repertuarından çıkartılmıştı. Şimdi de 30 yıldır İngiltere’de yaşayan ve Gezi olaylarına ve terör örgütü PKK’nın uzantısı gibi davranan siyasilere destek mesajları atan, ülkenin seçilmiş Başkan’ına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan bir isim olan Mehmet Ergen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirildi. Şehir Tiyatroları’nda göreve getirilmesinin ardından Twitter hesabının görünümünü kilitleyen Mehmet Ergen’in Facebook’tan skandal paylaşımları tepki çekti. Ergen’in Gezi vandalizmine sahip çıkan paylaşımları görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise hakaret dolu görselleri paylaşan Ergen için ‘Yönetmenden çok sosyal medyada CHP ve HDP trolü gibi davranıyor’  değerlendirmesi yapıldı. 

ŞT’DE GİDİŞAT İYİ DEĞİL

Ergen’in Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne getirilmesi tiyatro çevrelerinde de tepkiyle karşılandı. Eleştirmen Melih Anık da Ekrem İmamoğlu’na hitaben yazdığı mektupta ‘İBB Şehir Tiyatroları umut’ vermiyor diyerek Hamlet’ten ‘Bu işin ne başında hayır var ne de sonu hayır çıkar’ yorumunda bulundu.

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