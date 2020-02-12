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Lösemi hastalığı tekrarlayan üniversiteli gence umut olabilmek için arkadaşları seferber oldu

Grip diye düşünerek gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu lösemi olduğu öğrenilen ve uzun bir süredir mücadelesini verdiği lösemi hastalığını yenen üniversiteli genç Deniz Volkan'ın arkadaşları, tekrarlayan hastalığı ve tüm lösemi hastaları için adeta seferber olarak başlattıkları kampanya kapsamında paylaşımlarda bulundular.

IHA12.02.2020  10:29 - Güncelleme: 12.02.2020  10:29

Sakarya Üniversitesi’nde öğrenci olan Deniz Volkan isimli genç bir süre önce grip olduğunu düşünerek hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Volkan’ın lösemi hastası olduğu tespit edildi. Lösemi ile mücadelesini kazanan genç üniversite öğrencisi Deniz Volkan’ın hastalığı tekrarladı.

Uzun bir süredir hastalıkla verdiği mücadeleyi kazanan ve hastalığı tekrarlayan gencin arkadaşları başta Deniz Volkan olmak üzere, diğer tüm lösemi hastaları için Türk Kızılay’ı aracılığıyla kampanya başlattı. Deniz Volkan’ın arkadaşları ‘Kök Hücre Bağışçısı Ol Hayat Kurtar!’, ‘Deniz Volkan’ın Yoluna Işık Ol!’, ‘Donör Ol Hayat Kurtar’ gibi afişler hazırlayarak vatandaşlara, uygun donörün bulunabilmesi adına kan bağışı çağrısında bulundular. Ayrıca Volkan’ın arkadaşları tarafından lösemi hastalarına umut olabilmek için hazırlanan afişler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak, daha fazla gönüllü bağışçıya ulaşabilmek hedeflendi.

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