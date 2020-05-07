İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2369
  • EURO
    7,826
  • ALTIN
    393.598
  • BIST100
    98776.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lösemi hastası minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak
Güncel

Lösemi hastası minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak

Adana'da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer'in Yunan donörü Andreas'ın yeni tip koronavirüs testi negatif çıktı. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak nakil 20 Mayıs'ta yapılacak.

DHA07 Mayıs 2020 Perşembe 10:53 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:53
ABONE OL

Adana’da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye götürülen minik Kuzey’in yapılan testlerinde Akut Lenfoblastik Lösemi’ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası’ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas’ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası’nın girişimleri sonucu Andreas’ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.

Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın koronavirüs testlerinin dün negatif çıktığı öğrenildi. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak naklin 20 Mayıs'ta Adana'da yapılacağı bildirildi.

2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.