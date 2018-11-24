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LPG’li otomobil seyir halindeyken alev aldı

Denizli’de seyir halindeyken alev alan LPG’li otomobilin sürücüsü canını son anda kurtardı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, olay, Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Babadağ istikametinden Sarayköy’e seyir halinde olan Sefa Yavaş (30) yönetimindeki 35 MFA 95 plakalı otomobil seyir halindeyken ön kısmından alev aldı. Aracın yandığını gören sürücü Yavaş aracı durdurarak hemen otomobilin içerisinden çıktı ve ardından durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürece olay yerine gelen ekipler alev alıp yanmaya başlayan otomobile müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren yangında LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi. LPG’li olduğu için patlama tehlikesine karşı temkinli hareket eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışmasını aracın LPG tankının bağlantılarını kestikten sonra yaptı.
 
Yangının ardından araç hurda yığını haline gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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